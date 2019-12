Posti kadotti keväällä Kelan lähettämän paketin, joka oli matkalla Forssasta Tampereelle – kateissa noin 50 ihmisen asiakirjoja ja hakemuksia, joita ei olla voitu vieläkään maksaa

Kelan postipaketti katosi matkalla Forssasta Tampereelle . Kateissa on noin 50 asiakkaan asiakirjoja, jotka oli jätetty Forssan palvelupisteeseen, Kela kertoo tiedotteessaan.

Seurantakoodi kertoo Postin ottaneen paketin vastaan

Pääosa asiakirjoista on Kelan käsityksen mukaan työttömyysajan ilmoituksia.

– Paketti lähetettiin Forssan palvelupisteestä Kelan skannauskeskukseen Tampereelle. Paketin seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan, tapahtumien kulkua perataan tiedotteessa.

"On mahdollista, että paketti on tallessa Postin tiloissa"

– Postin mukaan on mahdollista, että paketista on irronnut lähetyslomake ja paketti on tallessa Postin tiloissa, tiedotteessa sanotaan.