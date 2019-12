Nettishoppailusta tulossa jälleen hitusen kalliimpaa: Posti ottaa käyttöön uuden käsittelymaksun, jota sovelletaan EU-alueen ulkopuolelta tuleviin tavaroihin

EU:n veroalueen ulkopuolelta tulevista pääosin yli 22 euron tullaukseen jäävistä tavaralähetyksistä pitää 31.1.2020 alkaen maksaa käsittelymaksu, jonka suuruus on 2,90 euroa lähetykseltä.

Koskee kaikkia lähetyksiä, jotka ohjataan tulliselvitykseen

Postista kerrotaan, että taustalla on kaupankäynnin tasapuolistaminen, eli kansainvälisen verkkokaupan aiheuttamat kustannukset kohdistetaan nimenomaan kyseiseen toimintaan.

Lähetyksen verot ja käsittelymaksu pitää maksaa 20 päivän sisällä lähetyksen saapumisesta. Kun maksut on suoritettu, Posti toimittaa lähetyksen vastaanottajalle.

Kuluttaja voi valtuuttaa Postin huolehtimaan tulliselvityksestä

Posti on myös kehittänyt digitaalisen huolintaratkaisun, jolla pyritään nopeuttamaan EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten kulkua.

Kuluttaja voi valtuuttaa Postin huolehtimaan tulliselvityksestä OmaPosti-palvelussa, jolloin käsittelymaksu on 0,90 euroa. Digitaalinen huolintaratkaisu on aluksi käytössä pääosin 22–150 euron arvoisille lähetyksille, joista pitää maksaa arvonlisävero.

Postin kansainvälisistä verkkokaupan palveluista vastaavan johtajan Sami Finnen mukaan digitaalinen huolintaratkaisupalvelu on tarkoitus laajentaa merkittävään osaan kansainvälisiä lähetyksiä.

Ensin palvelu on käytössä lähetyksille, joista on jo saatavilla digitaaliset tiedot. Tähän asti isosta osasta pakettilähetyksiä Posti on jo saanut digitaaliset tiedot, mutta ensi vuonna myös tavaraa sisältävistä kirjelähetyksistä aletaan saada digitaalista tietoa.