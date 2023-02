KRP tutkii tietovuotoa: Suomalaisyrityksen kautta päätyi satoja henkilötietoja ympäri maata – tunnukset kuuluvat mahdollisesti kuolleille henkilöille

– Keskusrikospoliisissa on suoritettu esiselvitys, jossa tutkittiin suomalaisen yhtiön kautta levinneitä tietoja, mutta asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, kertoo rikostarkastaja Lauri Pajunoja KRP:stä.

– Kyseessä on tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyitä koskevista asiakirjoista sekä liikesalaisuuksista, siksi tätä ei voida kommentoida yksityiskohtaisesti.

Kuolinpesille on tupsahtanut lähiaikoina erikoista postia eri puolilla Suomea.

Satoja henkilötunnuksia

Lähettäjää ei paljastettu

– Hautajaisjärjestelyjen lomassa pohdimme hämmentyneinä, mitä kirjeitä äidille voisi tulla, eikä keksitty kuka voisi olla kyseisen postin lähettäjä. Olimme kaikki heti sitä mieltä, että tässä on kysymys tietovuodosta, kiteeläisperheen jäsen kertoo.

Kiteeläiset ryhtyivät jäljitystyöhön

Kiteeläisperhe yritti selvittää kirjeen alkuperää postiyhtiöstä ja jäljittää sitä kautta lähettäjää. Kirje on mahdollisesti postitettu Kuopiosta, kuoressa olleen numerosarjan perusteella.

– Postnordissa oltiin aika vaitonaisia. Ymmärtääkseni keskukselle oli annettu toimintaohjeet, jos kyselyjä tulee. Sieltä ilmoitettiin, että he eivät voi liikesalaisuuksiin ja asiakassuhteisiin vedoten paljastaa lähettäjää, kuolinpesän jäsen kertoo.

Kuolinpesän jäsen vaati Postnordia välittämään asiakkaalleen tiedon, että he odottavat yhteydenottoa ennen hautajaispäivää tai asia siirtyy poliisille. Yhteydenottoa ei tullut ja kuolinpesä otti yhteyttä poliisiin.

– Itä-Suomen poliisilaitokselta selvisi, että asia on jo Keskusrikospoliisin tiedossa ja tutkinnassa eikä meidän tarvitse tehdä enää uutta rikosilmoitusta.

Kuolinpesälle kerrottiin, että vastaava kirje on postitettu noin 570:lle muulle kuolinpesälle ympäri maata.

Poliisille viety kirjeitä

– Ensimmäisenä kirjettä katsonut poliisi sanoi, että "oho". Sitten tuli toinen poliisi ja kertoi, että näitä vastaavia kirjeitä on tiedossa muitakin ja ehkä ajan myötä selviää, mistä niissä on kyse. Että kohta tieto niistä on varmaan mediassakin, Sinikka kuvailee.