Asiakkaan OmaPostiin kilahti laskuja, jotka olikin tarkoitettu tämän pojalle – sähköisiä kirjeitä päätynyt väärille vastaanottajille

Tietosuojavaltuutetun toimiston STT:lle luovuttamien ilmoitusten perusteella Posti on tehnyt tänä vuonna useita tietosuojailmoituksia sen tietoon tulleista tapauksista, joissa sähköinen kirje on ohjautunut OmaPostissa virheellisesti.

Postin viestinnän mukaan vuodesta 2018 lähtien vastaavia tapauksia on tullut Postille tietoon kaikkiaan noin 30.

– Jokainen tällainen tapaus on tosi valitettava, eikä niitä saisi tapahtua, kertoo Postin tietosuojavastaava, lakimies Päivi Rokkanen.

Posti kertoo ilmoittavansa kaikista tietosuojavaltuutetulle

OmaPosti on Postin kehittämä palvelu, johon asiakas voi halutessaan vastaanottaa sähköisiä kopioita esimerkiksi laskuista. Usein kirjeen voi saada myös kirjallisesti, vaikka se tulisi sähköisesti OmaPostiin.

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Perinteiseen paperipostiin verrattuna OmaPostissa virheellisesti ohjautunut kirje on kirjesalaisuuden säilymisen kannalta riski, koska vastaanottaja voi avata kirjeen suoraan.

Usein väärä vastaanottaja on ollut perheenjäsen

Useassa tietosuojavaltuutetulle ilmoitetussa tapauksessa sähköiset OmaPosti-kirjeet ovat ohjautuneet väärin esimerkiksi perheenjäsenten kesken. Joissakin tapauksissa väärällä ja oikealla vastaanottajalla on tai on ollut sama osoite.

Väärin on ohjautunut myös erään henkilön palkkalaskelma. Kahdella ihmisellä oli sama sukunimi ja toinen etunimi, ja lähettäjä oli lähettänyt palkkakuitin oikean vastaanottajan vanhaan osoitteeseen, jossa puolestaan väärä vastaanottaja asui.

Tietoja on ilmoitusten mukaan voinut mennä väärin myös, jos lähettävä taho on toimittanut sähköisten lähetystietojen mukana Postille vastaanottajan virheellisen henkilötunnuksen. Posti on käyttänyt henkilötunnusta tietyissä tapauksissa vastaanottajan yksilöintiin.