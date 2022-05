Korkeimman oikeuden paketti salassa pidettäviä papereita katosi postissa — "Onhan tämä erittäin huolestuttavaa"

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulla yli 2 vuotta katoamisesta

Lähetys sisälsi salassa pidettävää aineistoa

Tuomioistuinten aineisto kulkee toistaiseksi yhä paperisena oikeudesta toiseen. Tämä tarkoittaa, että osa aineistosta on voinut hävitä kokonaan paketin mukana, jos niistä ei ole ollut sähköisiä kappaleita enää tallella.

Rikosjuttujen yhteydessä on ollut tietoja esimerkiksi henkilöiden salassa pidettävistä rikosrekistereistä. Paketti sisälsi myös tietoja juttujen todistajista yhteystietoineen, mutta lähetyksen sisällöstä suuri osa oli KKO:n mukaan julkisia asiakirjoja.

KKO: Epätodennäköistä, että paketti päätyisi ulkopuolisille

Kansliapäällikkö Leena Saukkoriipi Rovaniemen hovioikeudesta kertoo, että osa oikeudenkäyntiasiakirjoista, joita lähetys sisälsi, löytyi sähköisesti ja saatiin arkistoitua. Osa aineistosta on kuitenkin voinut hävitä paketin mukana kokonaan. Hänen kertomansa mukaan vastaavasta ei ole Rovaniemen hovioikeudessa kokemuksia.

Tuomioistuinlaitos on parhaillaan päivittämässä tietohallintoaan, minkä seurauksena oikeusasiakirjojen lähettäminen paperinivaskoina vähenee. Sen myötä myös papereiden fyysisen katoamisen riski laskee.

Posti: "Kannamme aina vastuun omista virheistämme"

Postin viestinnästä kerrotaan, että pitkän ajan jälkeen paketin kohtalon selvittäminen on hyvin vaikeaa. Paketti on voinut hävitä järjestelmästä esimerkiksi, jos sen osoitelappu katoaa, se kulkeutuu toiselle logistiikka-alan yhtiölle tai jos tapahtuu inhimillinen lajitteluvirhe.

– Kannamme aina vastuun omista virheistämme. Jokainen niistä on harmillinen asiakkaille, Postin viestinnästä vastataan sähköpostitse.

Postissa on kadonnut viranomaisten asiakirjoja aiemminkin. Kansaneläkelaitos on aiemmin tänä vuonna tiedottanut siitä, että Kelan asiakirjoja sisältäneitä lähetyksiä on hävinnyt Vihdissä ja Kouvolassa.