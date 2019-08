Porvoon poliisiampumisista epäiltyjen veljesten isä avautuu HS:lle: "Kaikki on mennyt sumussa" – perheen isoäiti sai sydänkohtauksen kuullessaan tapahtuneesta

– Kaikki on mennyt sumussa. Ei olla oikein haluttu ulos lähteä. Pojat ovat tehneet mitä ovat tehneet, emmekä me voi sille mitään, mies avautuu lehdelle.

Isä ei osaa kertoa syytä poikiensa teolle. Hänen mukaansa veljekset ovat aina arvostaneet poliiseja, eivätkä he ole rötöstelleet nuorina.

– Jos he olisivat jotain kaltoinkohdeltuja hamppeja kadulta, joilla on ikävä menneisyys, niin voisi ymmärtää, että kyseessä on jokin vihanpurkaus. Mutta tässä ei ole kyse siitä, hän sanoo HS:n haastattelussa.