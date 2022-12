Portugalista kajahti tyly näkemys: Cristiano Ronaldon tai päävalmentajan lähdettävä maajoukkueesta – "Se jättää epäilyksiä"

Välieräottelu Ranska–Marokko keskiviikkona 14.12. klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studiolähetys käyntiin jo klo 20.

Vaikkakin Portugalin MM-turnaus päättyi puolivälieräpettymykseen, on joukkue saavuttanut paljon vuonna 2014 päävalmentajana aloittaneen Santosin peräsimessä. Portugali voitti vuonna 2016 Euroopan mestaruuden ja kaudella 2018-2019 Kansojen liigan. MM-kisoissa suurena puheenaiheena oli Ronaldon ja Santosin välit.

– Se on vaikea tilanne. Minusta vaikuttaa siltä, että Fernando tai Cristiano jää. Hänellä (Fernando Santos) on edellytykset jatkaa tehtävässään MM-kisojen puolivälieräpaikan ja Euroopan mestaruuden myötä. Nyt hänen tulevaisuuden suhteensa Ronaldoon jättää minulle epäilyksiä, Reis sanoi.

– Rooli voi olla todella tärkeä, jos hän ymmärtää, että olet pian 38-vuotias. Jos ymmärrät, että et aina ole avauskokoonpanossa, haluat auttaa maajoukkuetta ja nuoria pelaajia, etkä ole maailmaa vastaan. Jokainen asia, jonka sanot, ei tarkoita, ettet pitäisi hänestä. Ihmiset voivat kommentoida, mutta he eivät ole vihaisia. Kaikilla on kunnioitusta häntä kohtaan. Siitä tulee ongelma, jos ei pääse tästä tilanteesta yli, Reis totesi.