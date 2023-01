Portion Boysin jäsen joutui asiattoman kommentoinnin uhriksi – yhtye otti vahvasti kantaa: "Mikä näitä ihmisiä vaivaa?"

– Haluamme nyt tehdä meille harvinaisen postauksen ja toivomme, että tämä herättäisi ihmisiä edes hieman ajattelemaan, joten puhutaan hetki vakavasti, yhtye aloittaa. Internet on hieno paikka, mutta myös todella toksinen ja huomaa, että ihmisillä on todella paha olla siellä itsensä kanssa.

Yhtyeen mukaan on normaalia, että heidän musiikkiansa arvostellaan, mutta yksittäisten jäsenten lyttäämistä he eivät voi hyväksyä.

– On tosi käsittämätöntä, miten ihmiset käyttää omaa energiaa toisten haukkumiseen ja kiusaamiseen. Jos tämän saman ajan käyttäisi vaikka itsensä kehittämiseen ja posiitivisiin asioihin, saisi tosi paljon enemmän aikaa elämässä. Nettikiusaaminen on liian yleinen, todella vakava ongelma.

– Tää on niin surullinen ja todellinen ongelma. Ruudun toisella puolella on aina oikea ihminen, johon ne kommentit sattuu. Maalittaminen, syystä tai toisesta, voi jättää kohteeseen niin syvän jäljen, että pahimmillaan koetellaan jo tosissaan mielen kestävyyttä, terveydestä puhumattakaan. Hitto kun jengi alkais jo heräämään tähän, Janni Hussi kirjoittaa.

– Koirissa on 8 jäsentä, eikä kukaan ole koskaan kytännyt, että tekeekö joku meistä äijistä tarpeeksi lavalla / biiseissä / missä ikinä. Me tiedetään mitä me tehdään, eikä sitä ole ikinä kyseenalaistettu. Saman soisi myös yhtyeille jossa on naisjäsen(iä), Roope Salminen komppaa.