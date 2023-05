Pörssisähkön vuorokauden keskihinta keskiviikkona hiuksenhienosti miinuksella – "Historiallinen hetki"

Pörssisähkön hinta on tänään Suomessa historiallisen alhainen, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sähkön vuorokauden keskihinta on Suomessa miinuksella.

– Keskihinta on hiuksenhienosti miinuksella: -0,1, mutta on kuitenkin. Päivän aikana on plushintoja ja miinushintoja, mutta muutokset ovat todella pieniä suuntaan ja toiseen. Tämä on historiallinen hetki, Ruusunen sanoo STT:lle.