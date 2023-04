Konkreettinen esimerkki: Kuinka paljon pörssisähkönörtti voi säästää sähköauton latauskuluissa?

Pörssisähkö-termi on noussut viimeistään kuluneen vuoden aikana kaikkien sähkölaskunsa itse maksavien suomalaisten tietoisuuteen. Googlen datan mukaan pörssisähköön liittyvien hakujen määrä on kasvanut viimeisten 12 kuukauden aikana yli 900 prosentilla.

Moni pörssisähkösopimukseen vaihtanut on ryhtynyt seuraamaan sähkön hintaa jopa tuntitasolla. Sähköautovalmistaja Polestarin Suomen-viestintäpäällikkö Johanna Laune kertoo huomanneensa omassakin lähipiirissään, että erityisesti sähköautolla ajavat seuraavat pörssisähkön hintaheilahteluja suurella mielenkiinnolla.

– Toki pörssisähkön hinnan seuraamisella on myös yhteiskunnallisia ja ympäristöä huomioivia vaikutuksia, Laune sanoo.

– On hyvä ymmärtää mitä muita mahdollisuuksia on olemassa. Ehkä jossain vaiheessa pörssisähköön siirtyminen on mielekäs vaihtoehto.