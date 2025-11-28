Perjantai-ilta pimeni tuhansissa kotitaloissa Jyväskylässä.
Jyväskylässä on yli 4000 asiakasta ilman sähköä, kertoo Energiateollisuuden Sähkökatkokartta.
Alva sähköverkko -yhtiön mukaan laaja sähkökatko alkoi kello 20.14 perjantai-iltana.
Sähköttömiä talouksia oli Seppälänkankaalla, Huhtasuolla, Kangaslammilla, Sulussa, Mannilassa, Seppälässä, Kangasvuorella, Taulumäellä, Palokankeskuksessa, Keski-Palokassa.
– Sähköttä on kaikkiaan 3813 sähkönkäyttöpaikkaa, tiedotteessa kerrotaan.
Sähköt palautuivat suureen osaan talouksista hieman kello 21 jälkeen.
– Sähkökatkon aiheutti auto, joka oli törmännyt sähkölinjaan, tiedotteessa kerrotaan.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokeskuksen mukaan Palokankaan tiellä henkilöauto oli ajautunut päin muuntajaa.