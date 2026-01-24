Pörssisähkön hinta on pysytellyt korkeissa lukemissa torstaista lähtien.
Pörssisähkön hinta pysyttelee kalliina myös viikonloppuna.
Pörssisähkö.fi-sivuston mukaan sähkön hinta käy huomenna korkeimmillaan lähes 17 sentissä kilowattitunnilta.
Myös tänään pörssisähkö on kallista. Korkeimmillaan sähkön hinta on illalla noin kuuden aikoihin, jolloin hinta nousee lähes 19 senttiin kilowattitunnilta.
Alkuviikosta tiistaina pörssisähkön keskihinta oli koko vuoden korkeimmissa lukemissa. Kalleimmillaan pörssisähkö kävi perjantaina, kun hinta kipusi korkeimmillaan yli 28,5 senttiin kilowattitunnilta.