Pörssisähkön hinnassa huomenna piikki

Julkaistu 25.08.2025 17:08

MTV UUTISET – STT

Pörssisähkön hinta on tiistaina keskimääräistä korkeammalla. Päivän arvonlisäverollinen keskihinta on reilut 11 senttiä kilowattitunnilta.

Kalleinta pörssisähkö on aamukahdeksan ja -yhdeksän välillä, jolloin hinta kipuaa vajaaseen 30 senttiin kilowattitunnilta.

Päivän toinen hintapiikki nähdään iltaseitsemän ja -yhdentoista välillä, jolloin hinnat käyvät korkeimmillaan yli 24 sentissä kilowattitunnilta. Halvimmat tunnit ovat ennen aamuneljää, jolloin hinnat pysyvät alle sentissä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön keskihinta on ollut edellisen 30 vuorokauden aikana noin viisi ja puoli senttiä kilowattitunnilta.

