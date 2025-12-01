Joulutapahtumasta karannut poro on aiheuttanut suuren etsintäoperaation Pohjois-Englannissa.
Poliisi, rannikkovartiosto ja kuninkaalliset merijalkaväet osallistuivat eilen sunnuntaina laajoihin etsintöihin, kun Buddy-niminen poro karkasi joulutapahtumasta Britanniassa ja päätyi jolkottamaan yleiselle maantielle.
Buddy pääsi pakoon Liverpoolin pohjoispuolella sijaitsevasta Formbystä sunnuntaina iltapäivällä, kertoo uutistoimisto Reuters.
Lue myös: Yksi suomalainen ruoka jakaa totaalisesti turistien mielipiteet: "En voi syödä"
Buddy löydettiin viiden tunnin kuluttua nukkumasta hiekkadyyneiltä Formbyn rannalta, kertoi Merseysiden poliisi Reutersin mukaan.
Buddy löytyi poliisin dronen ja paikallisen pelastusvenetiimin lämpökiikareiden avulla.
"Joulu pelastettu"
Eläinlääkäri sai poron kiinni kuninkaallisen merijalkaväen tuella ja tarkasti sen kunnon, minkä jälkeen se palautettiin omistajalleen.