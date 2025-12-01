Juuri nyt Avaa

Eläinlääkäri sai poron kiinni kuninkaallisen merijalkaväen tuella ja tarkasti sen kunnon, minkä jälkeen se palautettiin omistajalleen.

Buddy löytyi poliisin dronen ja paikallisen pelastusvenetiimin lämpökiikareiden avulla.

Poliisi, rannikkovartiosto ja kuninkaalliset merijalkaväet osallistuivat eilen sunnuntaina laajoihin etsintöihin, kun Buddy-niminen poro karkasi joulutapahtumasta Britanniassa ja päätyi jolkottamaan yleiselle maantielle.

Poro karkasi Britanniassa ja aiheutti jättioperaation – päätyi hiekkadyyneille

– Ei ole jokapäiväistä, että meitä pyydetään jäljittämään poroa, mutta useiden erikoisviranomaisten koordinoidun yhteistyön ansiosta pystyimme seuraamaan sen liikkeitä ja löytämään sen dyyneiltä, vaikka pimeys oli jo laskeutunut, ylikomisario Jacqueline Overy kommentoi.