IS: Antti Kaikkosen erityisavustajan kotona kuvattu pornoa

Ilta-Sanomien (IS) tietojen mukaan keskustan puheenjohtajan, kansanedustaja Antti Kaikkosen erityisavustajan Jirka Hakalan kotona on kuvattu pornoa.

Taustalla on aikuisviihdesivusto Onlyfansiin ladattu pornovideo, jonka Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa ja selvittänyt Digi- ja väestötietoviraston avulla, että video on kuvattu Hakalan asunnossa.

Videolla esiintyy IS:n mukaan mies, jonka kasvoja ei näytetä sekä omilla kasvoilla esiintyvä nainen. Noin 15-minuuttisella videolla nainen antaa miehelle suuseksiä.

Pornon kuvaaminen ja sen julkaiseminen ei ole laitonta, mikäli siihen osallistuvat suostuvat siihen vapaaehtoisesti ja ovat antaneet luvan sen levittämiselle.

IS tavoitti niin Hakalan kuin videon naisen sekä keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen. Kukaan ei halunnut kommentoida asiaa.

IS:n tietojen mukaan erityisavustaja Hakala ja videolla esiintynyt nainen ovat kuitenkin parhaillaan ulkomaanmatkalla.

Keskustan puoluehallitus nimitti Hakalan Kaikkosen erityisavustajaksi viime vuoden syyskuussa. Puheenjohtajan erityisavustajana hän vastaa muun muassa Kaikkosen poliittisesta avustamisesta sekä mediasuhteista, kerrotaan keskustan nimityksen yhteydessä julkaisemassa tiedotteessa.

Ennen tätä hän toimi keskustan puolueen viestintäpäällikkönä.

Lisäksi aiemmin Hakala on avustanut Kaikkosta puolustusministerin erityisavustajana vuosina 2019–2021.

Hakala on toiminut myös tiede- ja kulttuuriministerin sekä maa- ja metsätalousministerin erityisavustajana sekä muun muassa keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajana.