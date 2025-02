Syyttäjänvirasto Ruotsin ja Latvian välisen merikaapelin katkeamisesta: Ei sabotaasia

Ruotsin syyttäjänviraston mukaan Latvian ja Ruotsin välillä kulkevan kaapelin katkeamiseen vaikuttivat sääolosuhteet sekä varuste- ja meritaidon puutteet.

Syyttäjän mukaan tutkinta on osoittanut, ettei Ruotsin ja Latvian välillä kulkevassa merikaapelivauriossa ollut kyseessä tahallinen sabotaasi. Ruotsin syyttäjänvirasto tiedotti maanantaina, että Itämerellä kaapelin katkeamisen syynä olivat sää sekä puutteelliset varusteet ja heikot merenkulkutaidot.

Ruotsin ja Latvian välillä kulkeva tietoliikennekaapeli vaurioitui 26. tammikuuta. Kaapelikatkokseen osalliseksi epäiltiin Maltan lipun alla kulkevaa Vezhen-alusta. Aluksen omistaa Hong Kongiin rekisteröity Hai Kuo Shipping 2015B LTD, vaikka se on listattuna bulgarialaisen varustamon sivuille. Vezhen takavarikoitiin sabotaasista epäiltynä, mutta nyt aluksen takavarikko on päätetty kumota.