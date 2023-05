Popin supertähti The Weeknd on luopumassa nimestään: "Olen valmis sulkemaan sen luvun"

Kanadalainen popin supertähti The Weeknd, 33, on alkanut käyttää oikeaa nimeään Abel Tesfaye sosiaalisen median tileillään, uutisoi muun muassa BBC. Artisti kysyi Twitterissä faneiltaan huhtikuussa, että pitäisikö hänen vaihtaa nimensä. Twiitti keräsi yli satatuhatta tykkäystä. The Weeknd tunnetaan muun muassa jättihiteistään Blinding Lights sekä Starboy.

Artisti löytyy vielä sosiaalisesta mediasta The Weeknd -nimellä, mutta hän on kirjannut biografiaansa nimekseen Abel Tesfayen. Aiemmin antamassaan haastattelussa keväällä Tesfaye kertoi "haluavansa tappaa The Weekndin".

– Käyn juuri nyt läpi katarttista polkua. Se on päätymässä pisteeseen, jossa olen valmis sulkemaan The Weekndin luvun, Tesfaye pohti.

Tesfaye kertoi haastattelussa myös kokevansa sanoneensa The Weekndinä kaiken, mitä voi sanoa. Artistin mukaan hänen seuraava albuminsa tulee todennäköisesti olemaan viimeinen The Weeknd -nimen alla.

Nimen syntytarina juontaa kertoman mukaan juurensa aikoihin, jolloin Tesfaye jätti koulun kesken, otti patjansa ja lähti eräänä viikonloppuna, eikä "koskaan tullut takaisin".

The Weeknd nousi julkisuuteen vuonna 2010 ladattuaan ensimmäiset kappaleensa Youtubeen. Urallaan artisti on voittanut neljä Grammy-palkintoa ja hänellä on ollut 45 platinaa myynyttä sinkkua.