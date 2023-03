The Weeknd rikkoi ennätyksiä – on nyt virallisesti maailman kuunnelluin artisti

R&B-artisti The Weeknd, eli Abel Makkonen Tesfaye, 33, on maailman suosituin artisti. Hän rikkoi juuri kaksi ennätystä Spotifyssa: hänellä on eniten kuukausittaisia kuuntelijoita, eli 111 miljoonaa kuuntelijaa, ja hän on myös ensimmäinen artisti, joka on ylittänyt 100 miljoonan kuukausikuuntelijan rajan.