Leo Komarov yllättyi täysin: musiikkimaailman megatähti asui yläkerrassa – "En edes tajunnut, että kuka toi on"

Leijonien olympiavoittaja ja maailmanmestarihyökkääjä Leo Komarov jakoi varsin hilpeän paljastuksen NHL-tähdet feat. Siim -ohjelmassa, kun hän puhui Kanadan Torontossa viettämistä vuosistaan.

Komarov teki ensimmäisen mutkansa Torontoon kaudella 2012–13, minkä jälkeen hän palasi vielä vuodeksi Venäjälle. Tuon jälkeen Komarov edusti neljän kauden ajan NHL-seura Toronto Maple Leafsia.

Torontoa pidetään jääkiekon "Mekkana". Kaupungin kiekkoylpeys Maple Leafs on erittäin intensiivisen ja valtavan seurannan keskellä.

– Näin jälkikäteen tuota kokemusta osaa arvostaa eri tavalla. Siihen aikaan se (huomio) oli rasite. Sitä oli koko ajan esillä, Komarov muistelee NHL-tähdet feat. Siim -ohjelmassa.

– Nyt olen sanonut sitä, että onneksi kävin siellä, niin näki, mitä arki siellä loppupeleissä on, Komarov jatkaa.

Maple Leafs on Kanadassa valtava käsite ja siihen liittyy erinäköisiä huomiopiirteitä. Toronto-vuosien aikana Komarov sai kokea muun muassa sen, millainen hullunmylly pyörähti käyntiin, kun innokas Maple Leafs -kannattaja Justin Bieber pyöri samoilla kulmilla.

Musiikkimaailmaan liittyen Komarov teki sangen hilpeän paljastuksen.

– The Weeknd asui mun yläkerrassa aikanaan. Sitä oli kuitenkin silleen, että "tuohan on ihan normaalia", Komarov aloittaa hymyn kera, jatkaen:

– En aluksi edes tajunnut, että kuka toi on, ennen kuin vaimo sanoi. Joku rastaletti, laulaja. Sitten totesin, että "jaa, okei, tuohan laulaa ihan hyvin", Komarov kertoo yllättävästä huomiostaan.

Komarovin laulukommentti sai ohjelman juontajan Siim Liivikin naurun partaalle.

– Se laulaa ihan hyvin, Liivik toteaa, viitaten huippusuosittuun artistiin.

The Weeknd on valtava tekijä nykypäivän musiikkibisneksessä. Hän nousi maaliskuussa 2023 maailman suosituimmaksi artistiksi Spotify-musiikkipalvelun kuunnelluimmilla kappaleilla mitaten. The Weekndillä oli tuolloin yli 111 miljoonaa kuukausittaista kuuntelua.

