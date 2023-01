Polyamorinen Petri käyttää kalenterimerkinnöissään värikoodeja naisystävilleen: "Kaikki tietävät, missä mennään"

– Minulla on kaksi ydinkumppania, Sanna ja Tiina. Elikkä heidän kanssa olen ollut pisimmän aikaa ja heidän kanssaan vietän eniten aikaa. Jossu on siinä. Hänen kanssaan tulee harrastettua lenkkeilyä ja pyöräilyä. Sitten minulla on vielä Kerttu. Hän on enemmänkin sellainen komeetta. Meillä saattaa olla kolme-kuusi kuukauttakin, että saatetaan vaan viestitellä, mutta sitten kun näemme, niin kaikki on taas ihan samalla tavalla kuin ennenkin, Petri kertoo.