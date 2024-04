Mirella etsii rakkautta Kolmiodraamassa – tätä ominaisuutta ei voisi sulattaa: "Se on punainen vaate"

Mirella on kotoisin Rengon kylästä Ilmajoelta, mutta on asunut Seinäjoella ison osan elämästään. Hän on kulttuurituottaja, joka rakastaa maailmaa ja ihmisiä. Ammatti on tosin vaihtumassa sairaanhoitajaksi, sillä se on ollut hänen kutsumuksensa muutaman vuoden ajan.

Mirella erosi pitkästä parisuhteesta alkuvuodesta 2020.

– Tämän jälkeen on ollut jonkinlaisia parisuhteita, joita on koitettu, mutta kun tietää, mitä rakkaus on, niin sitä etsii eri tavalla kuin aiemmin, Mirella kertoi Kolmiodraama-sarjan tähtien tapaamisessa viime kesänä MTV Uutisille.

Sarjassa hän etsii ihmistä, joka on tasapainoinen ja sinut itsensä kanssa.

– Toivon, että suhteen saisi aloittaa yksilöinä yhdessä niin, ettei tarvitse korjata mitään aiempia asioita. Etsin positiivista, urheilullista ja suvaitsevaista ihmistä.

Kolmiodraamassa viisi nykymaailman deittikulttuuriin kyllästynyttä sinkkua osallistuu kokeiluun, jossa heille valitaan kaksi sopivaa kumppania. He tutustuvat kumppaniehdokkaisiinsa pelkkien tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Viestittelyn perusteella valitaan toinen, jonka kanssa muutetaan saman katon alle.

Kuvioihin tulee pian kuitenkin kolmas pyörä, ja reilun kuukauden yhteisasumisen jälkeen punnitaan, voiko näin erityisellä tavalla alkanut suhde kestää oikeassa elämässä ja arjen haasteissa.

"Tiesin saman tien, ettei sieltä minulle ketään löydy"

Mirella ei halua vierelleen kumppania, joka heittää rasistisia kommentteja.

– Se on punainen vaate. Haluan, että ihmiset saavat olla juuri sellaisia kuin ovat.

Mirella on saanut kuulla olevansa rohkea, kun on lähtenyt tällaiseen rakkausrealityyn mukaan. Hänellä on kuitenkin käytännöllinen syy, miksi uskaltautui etsimään kumppania tv-ohjelmassa.

– Sanotaanko, että olen elänyt pienellä paikkakunnalla ja käynyt kyllä vähän siellä sun täällä ja asunut ulkomaillakin, mutta halusin palata kotikonnuille. Ja tiesin saman tien, ettei sieltä minulle ketään löydy. Suurimman osan tiedän tai he ovat serkkuja, serkun eksiä tai omia eksiäni. Ajattelin, että tämä voisi olla mahdollisuus sopivien ihmisten kuulla, kuka olen. Tässä jotkut muut myös sopivia ihmisiä puolestani.

Mirella on ollut vaihdossa Itävallassa, sitten matkaoppaana Gran Canarialla ja vielä tekemässä toimistohommia Rodoksella.

– Se on avartanut, ja olen aina tykännyt matkustelusta. Olen aina ollut valmis hyppäämään tuntemattomaan ja laittamaan itseni pakolla epämukavuusalueelle, Mirella kertoi.

Mirella on tutustunut sarjassa Joonataniin ja Akiin.

Mirella ei ihan tiennyt, mihin lähti, kun lupautui mukaan Kolmiodraama-rakkausrealityyn. Katso lisää videolta!

Kolmiodraama alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 5.3. klo 21. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcast ilmestyy MTV Katsomoon maanantain ja tiistain välisenä yönä - samaan aikaan kuin Kolmiodraama-sarjakin. Jaksot viikkoa etukäteen Katsomo+ -palvelussa.

Sarjan jaksojen yhteydessä julkaistaan MTV Uutisten vodcast Koukussa Kolmiodraamaan .

Vodcastissa toimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola peilaavat omia deitti- ja parisuhdekokemuksiaan MTV:n uuden Kolmiodraama-sarjan koukuttaviin käänteisiin ja suhdekiemuroihin. Samalla pureudutaan sarjan tapahtumiin ja jaksoista nouseviin teemoihin.

Voit katsoa Koukussa kolmiodraamaan -vodcastin jakson alta.