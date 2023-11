Sometähtien sinkkuelämää jatkuu – tässä ovat kauden sinkut!

Sometähtien sinkkuelämää jatkuu uusin MTV Katsomossa 13.12. Sarjasta julkaistaan kolme jaksoa keskiviikkoisin.

Tutustu sarjan sinkkuihin

Cristal Snow

Cristal Snow on 48-vuotias taiteen ja viihteen moniosaaja: juontaja, kirjailija, ohjaaja, käsikirjoittaja, laulaja, lauluntekijä, näyttelijä ja drag-artisti. Cristal asuu yksin Helsingissä, mutta viettää paljon aikaa myös lapsuuden kotikaupungissa.

Siitä on miltei 20 vuotta, kun työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuva Cristal on ollut viimeksi vakavassa parisuhteessa. Uusiin ihmisiin tutustuminen ei ole helppoa monestakaan syystä.

– Tajuan sen, että kun on itse homomies, joka tykkää miehistä ja leikittelee sukupuolirooleilla, tarvitsee sellaisen kumppanin, jolla on nuo asiat kohdallaan itsellään. Hän ei voi kokea sitä uhkana, vaan hänen on oltava sinut itsensä kanssa.

Lisäksi julkisuus tuo tietysti omat haasteensa peliin. Silti Cristalin haaveena on löytää ihminen, jonka kanssa voisi jakaa elämäänsä.

– Olisi vaan siistiä rakastua.

Emma Nopanen

Emma Nopanen on 23-vuotias näyttelijä. Suuri yleisö tuntee hänet Salattujen elämien Nella Tammisena, jota hän on näytellyt viiden vuoden ajan. Näytteleminen kuuluu vahvasti myös Emman vapaa-aikaan, sillä hän harrastaa teatteria ja improvisaatiota. Emma rakastaa matkustelua, ja viime aikoina hän on innostunut myös yksin matkustamisesta.

Emmalla on takanaan yksi vakavampi parisuhde, jonka jälkeen hän on ollut sinkkuna noin puolitoista vuotta. Emman rakkaushaaveena on löytää joku ihana ihminen, jonka kanssa voisi reissata, tehdä arkisia juttuja ja jakaa elämää. Kesän aikana Emma aikoo deittailla paljon ja avoimin mielin.

– Lähden innoissani tapaamaan uusia ihmisiä, ja katsomaan löytyisikö se oikea.

Anne Kukkohovi

Anne Kukkohovi on 53-vuotias juontaja ja yrittäjä. Osan kesästään Anne viettää Koko Suomi leipoo -sarjan kuvausten merkeissä. Anne on ollut aiemmin elämässään pitkien suhteiden nainen, ja nyt hän ottaa sinkkuelämästään kaiken irti. Suomessa deittailu tuntuu Annesta julkisuuden henkilönä haastavalta. Matkustelu onkin ollut Annelle aina iso osa elämää, ja ulkomailla hän kokee voivansa myös deittailla vapaammin.

Selkeitä tavoitteita Anne ei halua rakkauden kesälleen asettaa.

– Tapana ei ole hirveästi suunnitella elämää. Reipas vuosi sitten päätin, että haluan elää vapaammin. Välillä deittaillaan urakalla, ja välillä keskitytään täysillä työhön.

Anne sanoo, ettei varsinaisesti hae parisuhdetta.

– Jos jotain tapahtuu, niin en pistä vastaan, mutta sen täytyy olla hyvä ja oikea ihminen. Rakkauden kuviot ovat mystisiä.

Mikael Sundberg

Mikael “Mikirotta” Sundberg on 27-vuotias somevaikuttaja ja tubettaja. Mikael asuu Espoossa yhdessä kääpiömäyräkoiransa Milon kanssa. Mikael on yhdeltä ammatiltaan kokki, ja hän fiilistelee mielellään ruokaan liittyviä juttuja sekä somessa että sen ulkopuolella. Liikkuminen on iso osa Mikaelin elämää. Miehen vapaa-aikaan liittyvät usein golf, jalkapallo, kuntosali ja padel. Mikaelin kesään kuuluvat ehdottomasti myös kalastusreissut.

Sinkkukesään Mikael aloittaa ristiriitaisissa tunnelmissa. Takana on tuore ja kipeä ero ihmisestä, jonka Mikael kuvitteli olevan elämänsä rakkaus. Mikael haluaa silti astua uuteen kesään avoimin mielin ja nauttia kesästä.

– Erosta selviäminen on pirun vaikeata ja vaatii paljon aikaa. Ajattelin että tähän sarjaan lähteminen on myös keino, jolla pääsee suuntaan tai toiseen.

Uusiin ihmisiin tutustumisessa Mikael ei luota deittisovelluksiin, vaan toivoo kohtaavansa kiinnostavia ihmisiä kasvotusten.

– Parisuhteessa tärkeää on kiva yhteinen kemia. Se että voidaan hengata kahdestaan tai kavereiden kanssa. Tosi tärkeää on myös oma aika, kaverit ja harrastukset.