Teresia, 34, on avioliitossa ja hänellä on myös poikaystävä – näin aviomies Ville reagoi, kun asia selvisi hänelle

Teresia ja Ville, 38, ovat avioliitossa ja parilla on lapsi. Pari on avannut suhteensa Teresian toiveesta ja suhteessa on nykyään myös Ilkka, 36. Suhteen muotoutuminen nykymuotoonsa on vaatinut kasvukipujen läpikäymistä. Veitola tiedustelee jaksossa, miten Teresia ja Ville ovat päätyneet polyamoriseen suhteeseen.