Ensitreffit-Matti, 30, toivoi saavansa rinnalleen oman Sara Siepin: "Ei ollut kuulemma hakenut ohjelmaan"

Matilla on takanaan pari vakavampaa, muutaman vuoden mittaista suhdetta. Nyt hän on elellyt poikamiehenä jo pidemmän tovin.

Matti on pelkästään positiivisilla mielin siitä, että hän on avioitumassa itselleen tuntemattoman ihmisen kanssa. Stressiä tai yöunien menetystä hän ei ole asian tiimoilta kokenut.

– Kun olisi semmoinen ihminen, jolla on hyvä olla itsensä kanssa ja oma elämä jo hallinnassa, että siihen on hyvä toisella tulla mukaan. Avoin ja keskustelutaitoinen. Huumori on mielestäni laaja käsite, mutta jos on semmoista elämäniloa ja pilke silmäkulmassa, niin se on tosi positiivinen asia. Pystyy nauramaan itselle ja muille, hän jatkoi.