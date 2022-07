Polttopuita kysellään jo talven ja sähkökatkosten varalle – "Pari kuukautta ollaan aikaisemmassa kysyntäpiikin kanssa”

Polttopuita halutaan aikaisemmin ja suurempia määriä

Pirkanmaalla Pälkäneellä polttopuita toimittava Tauno Ilomäki kertoo, että puita on kyselty nyt selvästi aikaisemmin kuin aiempina vuosina. Myös kyselyiden määrä on lisääntynyt ainakin 30 prosenttia.

Talven polttopuut kannattaa hankkia ajoissa

– On sellaisia toimittajia, jotka ovat sanoneet, että puuta riittää, kun vaan maksaa tarpeeksi. Sanoisin, että hinta on kaksinkertaistunut verrattuna siihen, millä on viime vuonna halvimmillaan saatu ostettua. Ja on sanottu, että hinnat nousisivat edelleen.