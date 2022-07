Sähköyhtiö Fi-Nergy meni konkurssiin – Energiavirasto kehotti asiakkaita nostamaan kytkintä jo yli vuosi sitten

Yhtiö keräsi asiakkailtaan ennakkomaksuja, joihin on KKV:n mukaan liittynyt runsaasti ongelmia, kuten ylisuuria ennakkolaskuja. Sopimuksen päättyessä liikaa maksetut rahat olisi pitänyt palauttaa, mutta yhtiö jätti säännönmukaisesti rahat palauttamatta.

Markkinaoikeus on asettanut yhtiölle useita uhkasakkoja.

Kuluttajien, joilla on saatavia yhtiöltä, tulee valvoa saataviaan konkurssimenettelyssä, neuvoo KKV. Monilla asiakkailla on yhtiöltä satojen eurojen saatavia. Konkurssitilanteessa heidän täytyy lähettää tiedot saatavistaan pesänhoitajalle mahdollisimman pian. Pesänhoitajaksi on määrätty asianajotoimisto Boreniuksen asianajaja Robert Peldán.