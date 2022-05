Sota Ukrainassa heijastuu myös remontointiin, useat puulajit kortilla – "Nyt kipin kapin kauppaan"

Venäjän helmikuun lopulla alkanut hyökkäys Ukrainaan on heijastunut myös rakentamiseen ja remontointiin Suomessa. Kaikkia toivottuja materiaaleja ei ehkä ole saatavilla joka paikassa halutulla tavalla, ja eri tuotteiden toimitusajoissa saattaa olla viivettä. Myös eri materiaalien hinnat ovat voineet nousta aiemmin mietitystä remonttisuunnitelmasta.

Esimerkiksi rakennus- ja sisustustarvikekaupan alan yhdistyksen RASIn toimitusjohtajan Minna Liuksialan mukaan yleinen tuntuma on se, että tuotteita on tällä hetkellä hyvin varastoissa.

Vaikka yksittäisistä tuotteista ja materiaaleista voikin olla ajoittain ja paikoin pulaa, tilalle löytyy Liuksialan mukaan hyvin tarvittaessa myös korvaavia vaihtoehtoja. Sama viesti käy ilmi STT:n tekemistä tiedusteluista K-Raudan ja Starkin suuntaan. Yleistuntuma tuotteiden kokonaissaatavuudesta on varsin hyvä.

K-Raudassa esimerkiksi puutavaran toimituksista ja hinnoista on sovittu jo viime vuonna kotimaisen sahateollisuuden kanssa.

– Se, että helmikuun lopussa on tapahtunut jotakin, ei tähän sesonkiin ja kuluttajakokemukseen laajasti tuotevalikoimassamme vaikuta, sanoo Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuotelinjajohtaja Harri Karumo.

Myös Starkista kerrotaan, että kuluvan kevään ja kesän sesongin suunnittelu on alkanut jo hyvissä ajoin ennen sotaa.

Kestopuuta riittää

Kesämökki- tai kotisaunan remontoijan on ainakin henkisesti hyvä varautua siihen, että leppä- tai haapapaneeleiden hankinnassa voi ilmetä ongelmia.

Haapaa ja leppää on aiemmin tullut paljon Itä-Euroopan alueelta, esimerkiksi Venäjän ja Valko-Venäjän suunnalta. Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan ja pakotteiden myötä tilanne on kuitenkin muuttunut, ja toimitukset näistä maista on pysäytetty.