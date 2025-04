Puistolanraitin ala-asteen sisäilmaongelmat huolestuttavat vanhempia – "Onhan se ihan järkyttävää"

Koulujen sisäilmaongelmat huolestuttavat lapsiperheitä.

Monissa Suomen kouluissa kärsitään sisäilmaongelmista. Puistolanraitin ala-asteella jopa 40 lasta oireilee huonon sisäilman takia.

– Tietojemme mukaan viisi lasta on joutunut vaihtamaan koulua vaikeiden oireiden vuoksi, Puistolanraitin ala-asteen vanhempien edustaja Eliisa Valkonen kertoi viime torstaina Huomenta Suomen haastattelussa.

Vanhemmat ovat nostaneet pöydälle koulurakennuksen huonon kunnon.

– Ongelma on se, että koulun kaksi rakennusta ovat kummatkin huonossa kunnossa, Valkonen kertoo.

Sisäilmaongelmia raportoitu jo vuosia sitten

Valkosen mukaan Helsingin kaupungin asiakirjojen mukaan sisäilmaongelmista on raportoitu jo vuodesta 2011 lähtien.

– Etenkin tätä Puistolanraitin rakennusta, jossa on merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita ei ole korjattu juurikaan ollenkaan.

Helsingin kaupunki on tutkinut 1960-luvulla valmistunutta rakennusta, mutta vanhempien mukaan tarvittavat korjaukset ovat jääneet tekemättä.

– Siellä lapsemme ovat edelleen tiloissa, joissa rakennuksen ulkovaipasta on todettu sädesientä ja mikrobeja. Ryömintä- ja alapohja ovat huonossa kunnossa, ja kattokin on vuotanut jo 11 vuotta, Valkonen väittää.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tilapäällikkö Sari Hildén kertoo kaupungin tehneen vuosien varrella tarvittavia korjauksia.

– Näkemyksemme on se, että siellä on tehty ne kaikki toimenpiteet, joilla varmistetaan, että se rakennus on turvallinen ja terveellinen, Hildén toteaa.

Valkonen kritisoi korjausratkaisuja lähinnä väliaikaisiksi purkkaratkaisuiksi.

Korjauksista huolimatta lapset oireilevat

Nykyohjeistuksen mukaan sisäilmaa tutkittaessa tarkastellaan rakenteita, ilmanvaihtoa ja erilaisia sisäilman epäpuhtauksia.

– Sehän on Helsingin kaupungin ja kaikkien Suomen kuntien tehtävä varmistaa, että lapset käyvät koulua terveellisissä ja turvallisissa tiloissa, Hildén kertoo.

Käytännössä Puistolanraitin kohdalla tilannetta on pyritty ratkaisemaan ilmanvaihdolla ja tiivistyskorjauksilla, jotta sisäilma olisi turvallista.

Toimenpiteistä huolimatta lapset kuitenkin oireilevat. Hildén ei kuitenkaan ota oireiluun kantaa, koska se on terveydenalan ammattilaisten asia.

– On tehty olosuhdearviointi ja sen perusteella on todettu, että siellä edelleen lapset voivat olla, hän summaa.

Puistolanraitin ala-asteen vanhempia mittaustulokset eivät tyydytä, koska lapset edelleen oireilevat.

– Onhan se ihan järkyttävää, miten huonosti näistä rakennuksista on pidetty huolta, Valkonen huomauttaa.

Katso, miten tilapäällikkö Sari Hildénin perustelee Puistolanraitin ala-asteen korjausratkaisuja vanhempien edustajalle Eliisa Valkoiselle yllä olevalta videolta.

Lue myös: