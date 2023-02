Häkkänen haluaisi nykyisen eduskunnan hyväksyvän Nato-lait – Vanhasen mukaan Turkin toiminta on "muuttanut asetelmaa"

– Jos tämä eduskunta on tätä asiaa käsitellyt yhdeksän kuukautta ja asia on päivänselvä kansalaisten kannatuksen, presidentin, hallituksen ja eduskunnan osalta, niin pitäisi olla erittäin painavia syitä, että asia siirrettäisiin seuraavalle eduskunnalle. En näe tällaisia perusteita. Selvää asiaa ei kannata ryhtyä monimutkaistamaan.

Vanhanen: Turkki muuttanut asetelmaa

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) on kutsunut eduskuntaryhmät keskustelemaan aikataulusta huomenna perjantaina.

Asian käsittely on puhututtanut siitä asti, kun hallitus antoi liittymistä koskevan lakiesityksen eduskunnalle joulukuun alussa. Vanhanen ehdotti tuolloin, että eduskunta odottaisi puuttuvia ratifiointeja ennen kuin se käsittelee asian osaltaan valmiiksi. Vanhanen perusteli asiaa sillä, ettei eduskunta valmistele lakeja ennalta pöytälaatikkoon.

– Turkin toiminta on tätä asetelmaa muuttanut hyvin paljon. Siksi on tärkeää, että eduskunta selkeyttää Suomen jatkoaskeleita, Vanhanen sanoi STT:lle torstaina.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) on tammikuussa esittänyt, että eduskunta jäisi odottamaan puuttuvia ratifointeja, jotta se voisi tarvittaessa ottaa kantaa prosessin aikana mahdollisesti tapahtuviin asioihin.

Toisaalta hän on tällä viikolla epäillyt sen tarkoituksenmukaisuutta, että uusi eduskunta haluaisi vielä perehtyä asiaan.

Ruotsi-kytkös voitaisiin säilyttää

– Mitään niin painavia perusteita ei tällä hetkellä ole, että tämä prosessi pitäisi eriyttää. Nyt tähdätään kesän Vilnan huippukokoukseen, jonka jälkeen on uuden tilannearvion paikka.

Häkkänen on Nato-jäsenyyttä kauan kannattaneen kokoomuksen varapuheenjohtaja. Hänen mukaansa puolueen eduskuntaryhmällä ei ole asiasta vielä virallista kantaa, mutta asiasta on "selvä yleinen henki".

– Asiasta on käyty useasti keskusteluja, Häkkänen sanoo.

Pääministeri Marin: Puolueväki tietää kantani

Marinin mukaan hänen puolueväellään kanta on tiedossa, mutta pääministerinä hän ei halua kertoa sitä ennen yhteistä keskustelua muiden puolueiden kanssa.

– Tämä on eduskunnan käsissä. Ymmärtänette, että pääministerinä käteni ovat hieman sidotummat kommentoimaan näitä asioita julkisuudessa, koska haluan myös antaa eduskunnalle sen tilan itse päättää omasta käsittelystänsä, omasta käsittelyaikataulusta. Mutta totta kai meidänkin puolueella tähän on oma linjamme, ja me kerromme sen yhdessä muille puolueille sitten, kun kokoonnumme huomenna, Marin sanoi.