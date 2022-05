Pöllöraati: Näin seuraavat päivät etenevät Naton suhteen – onko tässä päivämäärä, kun Suomi jättää hakemuksen?

– Sauli Niinistö on sanonut kertovansa Nato-kantansa ensi viikon torstaina. Kun tasavallan presidentti sen kertoo, se on sama asia kuin jättäisi Nato-jäsenhakemuksen sinä päivänä, Ristamäki sanoo.

"Poliittista spinnausta"

– Se, että sitä on venytetty 14. päivään näin juhlallisesti, on poliittista spinnausta, jolla maksimoidaan julkisuus. Että he ovat "The Nato-puolue", joka vie meidät Natoon, Ristamäki lataa.