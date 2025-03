Pöllöraati SDP:n takinkäännöstä: "Käärme on luikerrellut paratiisiin"

SDP hyppäsi hallituksen kelkkaan Kela-korvauksista. Huomenta Suomen Pöllöraati pohtii mahdollisia syitä erikoiselle peliliikkeelle.

SDP tukee hallituksen esitystä, jossa kasvatetaan esimerkiksi gynekologi-, suuhygienisti- ja fysioterapiakäyntien Kela-korvauksia. Huomenta Suomen Pöllöraati, eli politiikan toimittajat Eeva Lehtimäki, Jari Korkki ja Antonia Berg toteavat demareiden hypänneen yllättäen hallituksen kelkkaan.

– Tilanne hämmentää myös SDP:n sisällä juuri siitä syystä, että nyt tuetaan asioita, joita SDP on hetki sitten vastustanut, Korkki sanoo.

Lehtimäen mukaan tämä oli kuntavaalien alla SDP:ltä erikoinen liike.

– Vai myöntävätkö demarit sen, että ei nämä julkiset palvelut toimi?

Hän lisää, että hallituspuolueet tulevat varmasti repimään tilanteesta kaiken ilon irti.

Moni SDP:n vaaliehdokas on hämmentynyt Antti Lindtmanin johtaman puolueen Kela-suunnanmuutoksesta.Tomi Natri /All Over Press

Berg sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin kommentoineen, että nimenomaan näiden palveluiden kohdalla korotukset ovat oikea ratkaisu. Hän muistuttaa, että puolue on pitkään ajanut Kela-korvausten poistoa. Bergin mukaan monet kuntavaaliehdokkaat ovat nyt hämmentyneitä tilanteesta.

– Monet demareiden sisällä kokevat, että nyt on matto vedetty ehdokkaiden jalkojen alta, Berg sanoo.

– Nyt kun käärme on luikerrellut paratiisiin, niin nythän tässä saattaa joku keksiä epäilyksen, että hallituksella saattaa olla jotain muitakin järkeviä ehdotuksia, Korkki naurahtaa.

