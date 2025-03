Veikkauksen monopoli murtuu – Pöllöraati: Näin mainoseurot alkavat virrata Suomeen

Hallitus esittää rahapeleille lisenssimallia. Näin asiasta tuumailtiin Huomenta Suomen Pöllöraadissa.

Hallitus esittää, että Veikkauksen monopoli rahapelien järjestämiseen vedonlyönnissä sekä verkossa pelattavissa raha-automaatti- ja kasinopeleissä päättyy ensi vuoden lopussa.

Pöllöraati eli politiikan toimittajat Eeva Lehtimäki, Jari Korkki ja Antonia Berg ruotivat Veikkauksen monopoliaseman muutosta ja rahapelien lisenssimallia.

Ulkomaalaiset peliyhtiöt saavat jatkossa mainostaa nettipelejään Suomessa, mikäli lunastavat lisenssin.

Jari Korkki sanoo, että Veikkauksen monopoliasemaa on suojeltu jopa hassulla tavalla. Hän toteaa, että tulevat lisenssiehdot koskevat myös lisenssinhaltijoita ja kaikki joutuvat noudattamaan samoja sääntöjä kuin Veikkaus.

– Isoin asia on se, että joka tapauksessa meillä on vedonlyöntifirmoja, joita pystyy pelaamaan netissä ja Maltalla. On kaikenlaista firmaa, jotka operoivat tällä saralla. Koska asia on olemassa, niin onhan se parempi tunnustaa asia ja ottaa ne järjestelmällisen toiminnan piiriin, Korkki sanoo.

Mainoseurojen virta luvassa?

Lehtimäki toteaa, että jos haluaa lotota, niin on hyvä, että se on Veikkauksen piirissä.

– Lotota saa suomalaisittain ja siitä tykkään, hän naurahtaa.

– Toinen pointti on, että mediatalot ovat varmasti aika tyytyväisiä, koska tässä on kuitenkin mahdollisuus mainostaa ja markkinoida näitä pelejä. Se tietää ahtaalla oleville kaupallisille medioille pientä mukavaa lisää sinne mainospottiin, Lehtimäki sanoo.

Pöllöraati mainitsee myös urheiluseurat, jotka voivat hyötyä sponsoroinnista.

– Esimerkiksi Englannin Valioliigassa monen pelaajan paitaa koristaa vedonlyöntifirmojen mainoksia, Korkki sanoo.

Monet kriitikot pelkäävät, että pelihaitat ja peliriippuvuus lisääntyvät.

– Hallituksen puolelta sanotaan, että lisenssimaksun kautta pyritään siihen, että ei tulisi lisää pelihaittoja. Mutta varmaan jos on enemmän tarjontaa niin on myös enemmän kysyntää ja varmaan enemmän peliriippuvuutta, Berg sanoo.

Miten Zelenskyin vierailu onnistui ja millaisia ajatuksia herättää SDP:n "takinkääntö"? Katso koko Pöllöraati alla olevalta videolta!

10:54