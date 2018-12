Pöllöraati julisti anteliaan Antti Rinteen vuoden joulupukiksi ja Paavo Väyrysen vuoden selviytyjäksi: "Hän on niin huono häviäjä, että hän ei häviä mihinkään"

"Pressi oli kammottava hetki"

– Aika kammottava hetki oli pressitilaisuus, jossa herra Trump puhui hämäriä juttuja, joista syntyi sitten valtava kohu Yhdysvalloissa. Hän tukeutui Putiniin ja kyseenalaisti omien tiedustelupalvelujen tiedot siitä, että Venäjä on sotkeutunut Yhdysvaltain vaaleihin.

– Ja nythän on saatu uutta tietoa siitä, että vaikuttaminen on ollut vieläkin isompaa ja että amerikkalaisten kylkeen on isketty kovaa Instagraminkin kautta.