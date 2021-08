Pöllöraati: Hallituksen syytä katsoa peiliin uusien rajoitusten takia: "Itse on tartuntatautilain tehnyt"

Yleisöä voidaan sallia myös enemmän, mikäli ihmiset on mahdollista jakaa erillisiin lohkoihin, jotka eivät ole kontaktissa keskenään.

– Jännää tässä on se, että hallitus oli sitä mieltä, että aluehallintovirasto oli tulkinnut lakeja väärin, ja eilen nähtiin krokotiilin kyyneleitä. Kannattaa oikeastaan palata siihen, että hallitus on itse tartuntatautilain tehnyt. Sieltä löytyvät nämä pykälät muun muassa kahden metrin turvavälistä. Nyt kannattaa katsoa siihen kuuluisaan peiliin hallituksessa ja eduskunnassa. Jos on tehty sellainen laki, jota viranomaiset tulkitsevat ympäri Suomea sekavasti, niin sieltä kaikki lähtee, Lehtimäki jatkoi.