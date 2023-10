Näistä lähtökohdista gallupykkönen eli Pekka Haavisto starttaa presidenttikampanjansa: "Kestokakkonen"

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024.

Pekka Haavisto on tähän saakka johtanut presidenttigallupeja, mutta kestääkö johtoasema loppuun saakka?

– Totta kai se antaa ehdokkaalle ja tukijoukoille itseluottamusta. Mutta vaarana on se, että pelkää virheitä. Eli sellainen presidentinvaalien säihke ja ilmiömäisyys [voi jäädä puuttumaan]. Se on nyt Haaviston suurin sudenkuoppa.

– Haavisto on ollut jo kaksi kertaa ehdolla, onko hän jo liian tuttu ja turvallinen, Lehtimäki pohtii.

Haavisto on kertonut, että hän haluaa olla koko kansan ehdokas ja siksi on ehdolla valitsijayhdistyksen kautta. Lehtimäen mukaan Haaviston ydinryhmä muodostuu kuitenkin edelleen vihreiden kannattajista.

– Hän on vetänyt julkisuudessa hieman pesäeroa punavihreisiin, joka on aika jännää, koska hän on nyt siellä samassa sumpussa monen samantyyppisen miesehdokkaan kanssa.