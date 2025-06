Poliisin tehtävät kolminkertaistuneet tällä alueella Helsingissä

Helsingin poliisi on saanut runsaasti palautetta kansalaisilta ja sidosryhmiltä Kurvin alueen turvallisuustilanteesta. Myös alueen järjestyksenvalvontatehtävät ovat lähes kolminkertaistuneet.

Alkuvuoden aikana poliisi on jalkautunut oma-aloitteisille järjestyksenvalvontatehtäville koko Helsingin alueella 7 370 kertaa, mikä on yli tuplasti viimevuotista enemmän.

Poliisi on saanut runsaasti palautetta kansalaisilta ja sidosryhmiltä Kurvin alueen turvallisuustilanteesta, jonka vuoksi alueella valvotaan tehostetusti myös kesän aikana.

Alueelle onkin jalkauduttu viime vuoteen verrattuna enenevissä määrin.

Helsingin poliisin valvontatoiminnosta vastaavan ylikomisario Hanna Kiiskisen mukaan viime vuoden huhtikuussa Kurvin alueella oli 120 jalkautumista, kun taas tänä vuonna niitä oli 307 – eli melkein kolminkertainen määrä.

Tehtävien kasvanutta määrää selittää se, että Helsingin poliisi on reilun puolen vuoden ajan tehnyt valvontaa uuden konseptin mukaisesti.

Jalkaisin tehtävää näkyvää valvontaa häiriökohteissa on lisätty merkittävästi.

– Eli poliisi jalkautuu autosta ulos ja puuttuu häiriöihin, mitä vastaan tulee, Kiiskinen tarkentaa.

Peukun käyttö näkyy katukuvassa ja poliisin arjessa

Poliisi on näkyvästi läsnä erityisesti Kurvin alueella koko kesän ajan.

– Puutumme aktiivisesti huumausaineiden myyntiin, niiden käyttämiseen sekä häiriökäyttäytymiseen. Olemme saaneet Kurvin alueelle myös kaksi uutta valvontakameraa, joiden avulla valvontaa tehostetaan, Kiiskinen kertoo poliisin julkaisemassa tiedotteessa.

Lue myös: Suomessa käytetään enemmän huumeita kuin koskaan

Muuntohuume alfa-pvp:n eli peukun käytön jyrkkä kasvu näkyy niin katukuvassa kuin myös poliisin arjessa. Ostajia tulee paikalle myös Helsingin ulkopuolelta.

– Yleisesti ottaen käyttäjät ovat aika huonossa kunnossa ja käyttöön liittyy vainoharhaisuutta.

Käyttäjiltä on löydetty myös aiempaa enemmän teräaseita. Erityinen huoli meillä on nuorista, jotka lähtevät kokeilemaan ainetta. Se voi koukuttaa jo kerrasta ja syöksykierre on raju, Kiiskinen sanoo.

Kurvin lisäksi poliisi valvoo tehostetusti myös Kluuvin, Rautatieaseman ja Kaisaniemen puiston alueella.

– Tilannetta seurataan koko ajan ja jos häiriöitä alkaa esiintyä jossain muualla, siirrymme sinne.