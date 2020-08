Pelottavaa ilkivaltaa Kouvolassa: Keinuja ja liukumäkiä on rikottu lapsille vaarallisella tavalla – "On tultu suunnitelmallisesti työkalut mukana"

Kouvolassa on huolestuttu kevään ja kesän aikana lisääntyneestä ilkivallasta ja roskaamisesta. Tapaukset ovat kaupungin työntekijöiden ja asukkaiden ilmoitusten mukaan kasvussa.

Lisääntyneen sottaisuuden ja paikkojen yleisen rikkomisen lisäksi kaupungissa on havaittu uusi ilmiö lasten leikkipaikoilla, sanoo Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén MTV Uutisille.

– Leikkipuistoilkivalta ei sinänsä ole uusi ilmiö, mutta huolestuttavaa on nyt se, että sitä on tehty työkaluja käyttäen. Eli on selvästi tultu suunnitelmallisesti leikkipuistoon työkalut mukana, Franzén kertoo.

– On tehty sellaista ilkivaltaa, joka on vaarallista, ja voi vaarantaa lasten turvallisuuden. Se on ollut erityisen huolestuttava juttu tänä keväänä.

Työkaluilla on tehty tuhoja kaupungin työntekijöiden ilmoitusten mukaan kahdella eri tavalla.

– Esimerkiksi keinuihin on tehty ilkivaltaa. On työkaluja käyttäen rikottu turvakiinnityksiä, jotka ovat nimenomaan lasten turvallisuuden takia olemassa. Ja sitten on havaittu, että liukumäistä on kirveellä vuoltu paloja pois reunoista.

Yrittääkö joku vahingoittaa lapsia?

Franzenin mukaan on vaikea arvioida, onko kyseessä ilkivalta, vai yritys vahingoittaa lapsia.

– Kyllähän tämmöinen paikkojen rikkominen on tyypillistä, sitä tehdään. Mutta se on poikkeuksellista, että työkaluja käytetään. Se ei ole ihan arkipäiväistä.

Vastaavaa on tehty ainakin kahdessa eri leikkipuistossa Kouvolassa.

Ainakaan toistaiseksi kaupungin tietoon ei ole tullut lasten loukkaantumisia ilkivallan seurauksena.

– Ne rikkomiset on kyllä onneksi havaittu ennen kuin mitään on päässyt tapahtumaan.

Työkalujen kanssa leikkipuistoja tuhoavista tekijöistä ei ole vielä tietoa.

– Siitä on monikin meiltä kysynyt, että onko tämä jokin pienen porukan juttu vai isomman, mutta siitä meillä ei ole tietoa, Franzén sanoo.

– Yleisesti ottaen ilkivalta ja roskaaminen ei ole mikään pienen porukan ilmiö, vaan sitä näkyy eri puolilla Kouvolaa, ja sitä tekee useampi henkilö. Emme pysty tässä vaiheessa sanomaan, että kyseessä olisi tietty porukka tai tietty ihminen, joka tätä tekee.

Ilkivaltapauksissa on yleisestikin ottaen tekijöiden kiinnisaaminen erittäin vaikeaa.

– Teot saatetaan havaita päivien tai jopa viikkojen jälkeen. Eikä joka paikkaa voi valvontakameroilla varustaa, ja vaikka varustaisikin, niin ne eivät välttämättä auta yhtään mitään.

Vaikka kehenkään ei ole vielä tiettävästi pahemmin sattunut, niin tuhoilla on seurauksia.

– Niitä tekojen seurauksia haluaisin heidän miettivän. Että mitkä ovat ne rahalliset seuraukset ja mahdollisesti myös lasten ja muiden ihmisten vaarantamisen seuraukset. Niitä kannattaisi itse kunkin miettiä.

250 000 euron lasku

Ilkivallasta aiheutuvan vaaran ja muun harmin lisäksi sotkut ja tuhot tulevat erittäin kalliiksi. Kouvolan kaupunki on arvioinut tuhojen olevan jopa neljännesmiljoona euroa vuositasolla.

– Puistotyöntekijät ovat arvioineet, että noin 30 prosenttia heidän työajastaan menee pelkästään roskien korjaamiseen.

Esimerkiksi kesällä Kouvolassa sijaitsevan Urheilupuiston suihkulähteen allas täytettiin kivillä. Kivien tyhjennykseen meni työntekijöiltä kokonainen työpäivä, ja paikalle tarvittiin jopa sukeltaja.

Työmäärä ja rahalliset menetykset ovat todella suuret, mikä huolestuttaa Franzenia.

– Sillä rahalla voisi tehdä muutakin paljon järkevämpää.

– Helposti nämä asiat jäävät ihmisiltä piiloon. Kaupungin puhtaanapito todella nopeasti korjaa vaikkapa roskat todella nopeasti pois. Kaupunki näyttäytyy kaupunkilaisille paljon puhtaampana kuin se todellisuudessa on.

Myös aikuisilla syytä katsoa peiliin

Kouvola käy jatkuvaa vuoropuhelua poliisin kanssa kaupungin ilkivaltatilanteen johdosta, ja poliisi on tietoinen myös työkaluilla tehdyistä tuhoista. Ainakaan toistaiseksi niistä ei ole tehty erillistä rikosilmoitusta, Franzén sanoo.

– Koko ajan puhumme poliisin kanssa ja käymme läpi tilannetta ja vertaillaan havaintoja. Aika paljon teemme yhteistyötä kolmikolla, jossa mukana on nuorisotoimi, poliisi ja kaupungin turvallisuuspuoli. Siinä foorumissa käsittelemme nämä erilaiset tapaukset.

Kouvolassa perustettiin myös keväällä erillinen ilkivaltatyöryhmä, joka pyrkii löytämään ongelmaan ratkaisuja.

Jos kaupunkilainen havaitsee ilkivaltaa tehtävän, miten kannattaa toimia?

– Jos ihan näkee kun se tapahtuu, niin tällaisissa tilanteissa voi soittaa suoraan hätänumeroon 112. Jos myöhemmin näkee, että ilkivaltaa on tehty, niin kaupungin kiinteistöpuolelle voi ilmoittaa ja tietysti kaupungin turvallisuuspäällikölle, eli minulle, voi myös ilmoittaa.

Entä millaisen viestin haluaisitte lähettää ilkivallan tekijöille?

– Hyvin paljon kysymys voi olla siitä, ettei mietitä niitä omien tekojen seurauksia. Tämähän ei ensisijaisesti ole mikään nuorison ilmiö, meillä ei ole todisteita siitä, että nuoriso tekisi enemmän ilkivaltaa kuin aikuiset. Se jo tiedetään, että aikuiset roskaavat ihan yhtä paljon kuin nuoretkin, siitä on ihan selkeät havainnot. Haluaisin sanoa, että myös meillä aikuisilla on tässä syytä katsoa peiliin.