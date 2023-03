Poliisin tilastot paljastavat karmivat luvut lasten tekemistä pahoinpitelyistä – yksi alue korostuu tilastoissa erityisesti

Prosentuaalisesti kasvu ikäluokassa on vielä järkyttävämpää törkeiden pahoinpitelyiden osalta, jossa epäiltyjen määrä on kasvanut yli 15-kertaiseksi. Tässä kuitenkin tilastoa vääristää tapausten pieni määrä: vuonna 2015 epäilyjä oli vain kolme kappaletta, joten kasvu 46 epäiltyyn tekoon on prosentuaalisesti valtava, vaikka itse tapauksia on suhteessa yhä verrattain vähän.