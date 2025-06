Pahoinpitelyjä tapahtuu entistä enemmän päiväsaikaan – nuorten osuus kasvanut

Pahoinpitelyjä tapahtuu entistä enemmän päiväsaikaan, kertoo Tilastokeskus.

Viime vuoden rikostilastoja koskevan tiedotteen mukaan tapahtuma-ajassa näkyy nuorten kasvanut osuus pahoinpitelyrikosten epäillyistä. Etenkin alle 15-vuotiaiden tekemien epäiltyjen pahoinpitelyjen määrä on kasvanut vuodesta 2019 lähtien.

Samaan aikaan nuorten uhrien määrä on kasvanut, sillä nuorten tekemissä pahoinpitelyissä myös uhri on usein nuori. Esimerkiksi 7–12-vuotiaiden uhrien määrä on kolminkertaistunut vuoteen 2009 verrattuna.