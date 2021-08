Poliisin lopettamispäätös Joensuun karhuemosta pysyy voimassa – vapaaehtoinen ryhmä tarjoutunut apuun karhun pelastamiseksi

Loukkaantuneen karhun kaatamiseen tarvitaan poliisin lupa, ja havainnoista on ilmoitettava poliisille ja alueelliselle metsästyksenjohtajalle.

Poliisi on tehnyt lopettamispäätöksen eläinlääkärien arvioinnin pohjalta. Poliisin mukaan vaihtoehtoja Joensuussa loukkaantuneen karhun pelastamiseksi ei ole.

Päätös on kerännyt kritiikkiä, ja karhun kunnosta on ollut erilaisia näkemyksiä. Vapaaehtoisten ryhmä on tarjoutunut auttamaan viranomaisia karhun nukuttamisessa ja pienpetopyyntiraudan poistamisessa. Poliisi ei ole vastaanottanut apua.