Tiibetissä sijaitsevalla kaatopaikalla tapahtui erikoisia asioita. Seudun asukkaat päättivät selvittää, mistä öisin kuuluneet äänet olivat peräisin.
Syrjäiseltä jätealueelta oli jo pidempään kuulunut kovaäänistä rapinaa, joten joukko asukkaita suunnistivat tarkastamaan tilanteen.
Arvoitus ratkesi nopeasti, kun jopa 40 karhua yllätettiin penkomasta roskia. Häkeltyneet ihmiset päättivät kuitenkin toistaiseksi olla häiritsemättä nälkäisiä eläimiä.
Karhukohtaamiset ovat lähiaikoina lisääntyneet Himalajan ylängöllä sijaitsevassa Tiibetissä, sillä paikallinen ruskeakarhukanta on laajentunut huomattavasti.
Erikoinen tapaus sattui syyskuun aikana.
Katso hämmentävä tilanne yllä olevalta videolta.