Henkilöauto on törmännyt karhuun Kuopiontiellä Viinijärvellä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että hälytys tehtävästä tuli aamukahdeksan aikoihin.

Henkilöauto säilyi ajokuntoisena ja kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa. Pelastushenkilöstö tarkasti ajoneuvon nestevuotojen varalta ja raivasi ajoneuvosta irronneet osat tieltä.

Poliisi: Karhu jouduttiin lopettamaan

Karhu jouduttiin lopettamaan tapahtumapaikalle

Poliisi kertoo, että Karhu oli juossut tielle henkilöauton kulkusuunnasta vasemmalta.

Paikalle ensimmäisenä ehtinyt poliisipartio joutui lopettamaan pahoin loukkaantuneen karhun tapahtumapaikalle ja se siirrettiin paikalta yhdessä Liperin riistanhoitoyhdistyksen SRVA-toimijoiden kanssa.

Poliisin mukaan larhu oli aikuinen naaraskarhu ja se toimitetaan Ruokavirastoon tutkittavaksi.

Tapahtumapaikalle kerääntyi runsaasti uteliasta yleisöä. Poliisi muistuttaa, että loukkaantunut karhu on erittäin vaarallinen eikä sitä pidä missään olosuhteissa lähestyä muiden kuin tehtävään kouliintuneiden ammattilaisten.

Juttua päivitetty poliisin tiedoilla kello 10.04.