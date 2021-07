Poikkeuksellinen operaatio käynnissä Joensuussa: Loukkaantunutta karhuemoa yritetään häkittää – uhkana koko karhuperheen lopettaminen

Karhun etukäpälässä on kiinni pienpetojen pyytämiseen tarkoitettu rauta. Poliisi kertoi jo heinäkuun alussa, että rauta on ollut karhun jalassa jo pitkään. Nyt karhun pyyntiä varten maastoon on viety häkki, johon karhu yritetään houkutella ruoan avulla.