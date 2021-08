Joensuun loukkaantunut karhuemo lopetetaan ja pennuille etsitään sijoituspaikkaa: "En ole ikinä ollut karhunpentuja kiinni ottamassa"

Komisario Sami Joutjärvi kertoo, että poliisi on käymässä läpi kierrosta kaikkien Suomen eläintarhojen kanssa, jotta sijoituspaikka löytyisi.

Poliisille apujoukkoja jäljitykseen

Joutjärvi kertoo, että karhunpentujen varalle on jo yksi mahdollinen sijoituspaikka tiedossa, mutta kartoitusta jatketaan edelleen. Aluehallintovirasto on se taho, joka viime kädessä päättää, minne pennut saa sijoittaa.

Karhuperheen jäljittämiseen poliisi voi käyttää apunaan riistanhoitoyhdistyksiä ja Susilife-partiota, joka koostuu yhdestä poliisista ja yhdestä Metsähallituksen erätarkastajasta. Partion varsinainen tehtävä on ennaltaehkäistä erityisesti susien laitonta metsästystä.

Karhun metsästys on alkamassa 20. elokuuta ja poliisi arvioi, että viimeistään silloin karhuista saadaan havaintoja, koska metsästäjiä on paljon liikkeellä. Karhuperhe on kuitenkin metsästyksen ulkopuolella. Mahdollisessa karhuemon lopettamisessa poliisi pyytää virka-apua riistanhoitoyhdistykseltä.