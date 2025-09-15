Syyttäjä tekee esiselvityksen poliisin aseenkäytöstä Espoossa viime lauantaina.
Poliisi käytti ampuma-asetta kuolettavasti Espoon Niittykummussa lauantaiyönä aamuyöllä aikaan. Poliisi on aiemmin kertonut tehtävän liittyneen itsetuhoiseen henkilöön.
Poliisi oli saapunut paikalle hälytystehtävän vuoksi ja kohdannut paikalla uhkaavasti käyttäytyneen henkilön. Henkilöllä oli kädessään teräase, josta tämä ei luopunut poliisin käskyistä huolimatta. Poliisi ampui henkilöä yläruumiiseen tämän pysäyttämiseksi. Ammuttu kuoli paikalle.
Poliisi kertoi aiemmin välikohtauksen tapahtuneen Rälssitilankujalla sijaitsevan kerrostalon rappukäytävässä.
Syyttäjä tekee esiselvityksen poliisin aseenkäytöstä. Esiselvityksessä arvioidaan, onko poliisien toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta.