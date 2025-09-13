Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi lauantaina iltapäivällä lisätietoja Espoon Niittykummun operaatiosta, jossa poliisi joutui ampumaan uhkaavan henkilön.

Poliisi kertoo saaneensa Niittykumpuun hälytystehtävän itsetuhoiseen henkilöön liittyen kello 2.49. Poliisi ja henkilö kohtaisivat toisensa Rälssitilankujalla sijaitsevan kerrostalon rappukäytävässä.

Mies ei totellut poliisin käskyjä, käyttäytyi uhkaavasti ja tuli teräaseen kanssa toista poliisia kohti. Tällöin poliisi käytti virka-asettaan miehen pysäyttämiseksi.

Poliisi aloitti miehen elvytyksen, mutta mies kuoli elvytyksestä huolimatta.

Kun poliisi käyttää asetta virkatehtävissä, siitä alkaa valtakunnansyyttäjän tutkinta. Sen tiedottamisesta vastaa valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö.

Poliisi tiedotti tapauksesta hyvin lyhytsanaisesti lauantaina aamupäivällä eikä suostunut kommentoimaan tutkinnasta MTV Uutisten toimittajalle Niittykummussa.