Poliisi käytti asetta Keravalla poliisitehtävän yhteydessä, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi.
Aseenkäyttötilanne tapahtui varhain perjantaiaamuna. Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskukselta ilmoituksen, jonka mukaan seurue oli liikkunut autolla päihtyneenä Keravalla.
Tapahtumapaikalla yksi henkilöistä yritti ajaa poliisin päälle henkilöautolla.
Tapahtuman yhteydessä poliisi käytti asetta.
Poliisin mukaan tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Henkilöauton kuljettajaa epäillään poliisiin kohdistuneesta murhan yrityksestä.
Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapaukseen liittyen muun muassa epäiltyä varkautta ja kätkemisrikosta. Rikosnimikkeet kuitenkin saattavat muuttua tutkinnan edetessä.
Poliisin aseenkäyttöön liittyen asian selvittämisestä vastaa Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö.
