Poliisi ei syyllistynyt syyttäjän mukaan rikokseen tapauksessa, jossa se ampui kuoliaaksi uhkaavasti käyttäytyneen miehen Kinaporinkadulla Helsingissä heinäkuussa.

Poliisi ampui uhkaavasti käyttäytyneen miehen kuoliaaksi Helsingissä – ei rikosta

Tapaus sattui Helsingissä heinäkuussa. MTV

Uhkaava mies pakeni katolle

Miehen käytös koettiin uhkaavaksi, eikä hän totellut poliisin käskyjä. Mies kiipesi kyseisen rakennuksen katolle. Tunnin pituisen käskyttämisen jälkeen mies siirtyi katolta kattoluukun kautta ullakolle ja tuli poliiseja kohti.