Ammuttu mies käyttäytyi uhkaavasti poliiseja kohtaan heinäkuussa Helsingissä.
Poliisi ei syyllistynyt syyttäjän mukaan rikokseen tapauksessa, jossa se ampui kuoliaaksi uhkaavasti käyttäytyneen miehen Kinaporinkadulla Helsingissä heinäkuussa.
Poiisi sai 12. heinäkuuta tehtävän Helsingin Kinaporinkadulle, jossa kerrostalon rappukäytävässä oli mies, joka heitti tavaroita poliiseja kohti. Miehellä oli hallussaan myös veitsi.
Miehen käytös koettiin uhkaavaksi, eikä hän totellut poliisin käskyjä. Mies kiipesi kyseisen rakennuksen katolle. Tunnin pituisen käskyttämisen jälkeen mies siirtyi katolta kattoluukun kautta ullakolle ja tuli poliiseja kohti.
Poliisi kertoi käyttäneensä mieheen eri voimankäyttövälineitä, kuten etälamautinta, projektiililaukaisinta ja poliisikoiraa.
Uhkaavasti käyttäytynyt mies vahingoitti poliisikoiraa veitselllä.
Mies lähestyi vetisen kanssa poliiseja, ja poliisit ampuivat miestä tämän pysäyttämiseksi.
Poliisien mukaan mies luopui teräaseesta vasta, kun poliisi ampui häntä.
Poliisit ampuivat miestä yhteensä kolme kertaa ylävartaloon. Mies menehtyi tapahtumapaikalle.
Tapausta tutki syyttäjälaitos, joka päätti ettei asiassa aloiteta esitutkintaa.
Syyttäjän mukaan poliisin menettelyssä oli kyse välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttämisestä.
– Erityisesti tilanteen nopea eteneminen ja tapahtumapaikan olot huomioon ottaen lievemmän tehokkaan voimakeinon käyttäminen ei ollut enää mahdollista, eikä hyökkäyksen jatkumista kyetty estämään aluksi käytetyillä, lievemmillä voimankäyttövälineillä, tiedotteessa kerrotaan.
Poliisien arvioon tilanteesta vaikutti myös ennakkotieto siitä, että henkilö käyttäytyi aggressiivisesti ja uhkaavasti ja että hänellä oli teräase.
Syyttäjän mukaan ei ole siis syytä epäillä, että laukaukset ampuneet tai joku muu poliisi olisi syyllistynyt asiassa rikokseen.