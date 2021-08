Kommentti: Ruskon tapahtumat selvitettävä – poliisi kohtaa työssään yhä useammin väkivaltaa

Esiselvitys poliisin toiminnan lainmukaisuudesta käynnistyy aina, kun poliisi käyttää virka-asetta ja joku kuolee tai loukkaantuu poliisin luodista. Tiedot Ruskon ampumisesta ovat vielä niukat, mutta täysin selvää on, että tämäkin tapaus on syytä huolellisesti selvittää. Poliisin kannalta nämä aseenkäyttöön liittyvät selvitykset tahtovat ajoittain vain kestää turhan pitkään.

Oviaukossa vaihdettiin laukauksia

Syyttäjä-tutkinnanjohtajan saamien tietojen mukaan paikalle kohteeseen oli alkujaan lähtenyt kaksi poliisipartiota ja apuvoimia oli hälytetty myöhemmin lisää. Poliisilla oli syyttäjän mukaan tiedossa, että kohteessa on aseella varustautunut siviilihenkilö.

Aiemmin julkaistujen tutkimusten mukaan poliisiin on viime vuosina kohdistunut entistä enemmän väkivaltaa ja aseen piippu poliisia kohti nousee herkemmin. Poliisi siis törmää kentällä huomattavasti useammin tilanteisiin, jotka täytyy ratkaista kaikkein kovimmalla voimakeinojen käytöllä.

Jos nostaa aseen poliisia vastaan, sitä saa mitä tilaa. On tavallaan luonnollinen seuraus, että myös poliisi käyttää voimakeinoja ja väkivaltaa samassa suhteessa enemmän.

Poliisi turvautuu etenkin etälamauttimeen

Poliisi ampui virkatehtävissä toissa vuonna useammin kuin kertaakaan 2010-luvulla. Virka-ase laukaistiin yhteensä vajaassa 30 tilanteessa. Varsinkin etälamauttimen käyttö on lisääntynyt rajusti.

Edelleen Suomessa poliisin ampumien laukausten määrä on kuitenkin kansainvälisesti vertaillen alhainen. Pitkällä aikavälillä poliisin aseenkäyttö on vähentynyt merkittävästi, mikä on tietysti hyvä asia.