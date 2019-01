Useilta suomalaisilta huijattu satojatuhansia euroja – poliisi varoittaa virtuaalivaluuttapetoksista: "Älä sijoita, jos et ymmärrä"

Tekotapa on ollut se, että suomalaisiin numeroihin on tullut soittoja ulkomaisista puhelinnumeroista. Englantia puhuvat soittajat ovat kyselleet uhrin varakkuudesta ja sijoitustavoista. Sen jälkeen uhrille on tarjottu huikeita tuottoja virtuaalivaluuttasijoituksilla.